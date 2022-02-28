Вице-президент компании Meta (ранее Facebook) Ник Клегг заявил, что они не планируют самостоятельно отключать социальные сети Facebook и Instagram в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинцы также предложили отключить доступ в «Фейсбук» и «Инстаграм» в России. Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации. Российские власти уже удушают наши платформы, чтобы предотвратить такую работу. Мы считаем, что отключение наших услуг приведет к тому, что умолкнет еще один канал высказываний в это критически важное время», — рассказал Клегг.

Он подчеркнул, что компания также заблокировала ряд российских государственных СМИ на территории Украны, а также рассматривает возможность сделать подобное в других странах.