В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил в четверг об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль, столб пепла достиг высоты 3 километров.

«В 6 часов 33 минуты был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла, колонна имела высоту 3 километра с направлением на северо-восток. Сохраняется жёлтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану», — говорится в сообщении Cenapred в Twitter.

На снимках камер наблюдения за Попокатепетлем после утреннего взрыва вершина вулкана покрыта раскалёнными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 километров.

Вторая фаза «желтого уровня» тревоги не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.