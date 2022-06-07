Российские военные после захвата Мариуполя начали готовиться к вспышке холеры, о которой ранее предупреждала ВОЗ. Как пишет «Дело.ua» со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко, город планируют закрыть на выезд, а заболевших российских солдат — отправлять в больницы на родину.

«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать по результатам этой эпидемии, и слово „холера“ уже действительно звучит не только от ВОЗ, но и внутри города, внутри оккупационных властей и со стороны их кураторов», — отметил Андрющенко.