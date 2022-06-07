Российские военные после захвата Мариуполя начали готовиться к вспышке холеры, о которой ранее предупреждала ВОЗ. Как пишет «Дело.ua» со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко, город планируют закрыть на выезд, а заболевших российских солдат — отправлять в больницы на родину.
«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать по результатам этой эпидемии, и слово „холера“ уже действительно звучит не только от ВОЗ, но и внутри города, внутри оккупационных властей и со стороны их кураторов», — отметил Андрющенко.
По словам Андрющенко, в городе снова начинаются проблемы с питьевой водой. В природных источниках, откуда российские военные развозят ее местным жителям ее стало меньше, и этот объем будет уменьшаться в течение лета. «Город закрывается, и это очень для нас грустно, потому что из всех возможных сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный — просто закрыть людей в городе и оставить все как есть: кто выживет, тот выживет», — считает он.
В конце мая региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заговорила о необходимости готовиться к борьбе со вспышками холеры в Мариуполе. В захваченном городе разрушена инфраструктура и царит антисанитария. Сейчас, по словам чиновницы, ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины для помощи жителям на оккупированной территории. (moscowtimes.ru)