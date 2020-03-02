В Маниле неизвестный захватил в заложники около 30 человек View Larger Image ВООРУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАХВАТИЛ В ЗАЛОЖНИКИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В СТОЛИЦЕ ФИЛИППИН – СООБЩАЮТ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПОЛИЦИЮ РИА НОВОСТИ Редакция| 2020-03-02T09:47:41+00:00 2 марта 2020, 09:47| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Филиппины сообщили США о расторжении военного договораКогда перестанет гореть «Садарак»?Азербайджан и АБР подписали кредитное соглашение на $250 млнНеизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина В рубрике КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов Gallery КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов 2 марта 2020, 10:31 Правительство Японии не исключает объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом Gallery Правительство Японии не исключает объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом 2 марта 2020, 10:16 В NASA сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса Gallery В NASA сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса 2 марта 2020, 09:09 В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу Gallery В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу 2 марта 2020, 08:16 Вице-президент США не исключил новых смертей в стране из-за коронавируса Gallery Вице-президент США не исключил новых смертей в стране из-за коронавируса 2 марта 2020, 07:21