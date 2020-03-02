В Маниле неизвестный захватил в заложники около 30 человек

ВООРУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАХВАТИЛ В ЗАЛОЖНИКИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В СТОЛИЦЕ ФИЛИППИН – СООБЩАЮТ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПОЛИЦИЮ
РИА НОВОСТИ
| 2020-03-02T09:47:41+00:00 2 марта 2020, 09:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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