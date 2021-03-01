В МАГАТЭ надеются, что США договорятся о возвращении в ядерную сделку с Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду, что Иран, государства — участники ядерной сделки и США договорятся по вопросу возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Президент Соединенных Штатов и госсекретарь сигнализировали о стремлении вернуться в СВПД, они ищут пути для этого. Я поэтому думаю, что, среди прочего, было важно предоставить больше времени для дипломатии и консультаций. Нам нельзя бросать это дело через семь дней, это займет время, — сказал Гросси журналистам в Вене, комментируя вопрос о его переговорах с США о ядерной сделке после их выхода из нее. — Мы все надеемся, и я в качестве международного чиновника и гражданина мира надеюсь, что они договорятся. И мы собираемся их поддерживать». (ТАСС)