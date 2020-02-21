В мае доставят новые составы для Бакинского метрополитена

Новые вагоны метро будут доставлены в Баку в мае этого года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, всего будет завезено 20 вагонов: «Производство новых вагонов осуществляется одновременно, поэтому 20 вагонов или 4 поезда должны быть доставлены в Баку в одну и ту же дату. Остальные вагоны будут ввезены в течение двух лет».

В октябре прошлого года подписан контракт между ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав российского АО «Трансмашхолдинг». Документ предусматривает поставку Бакинскому метрополитену 60 вагонов или 12 составов (по 20 вагонов или 4 состава в год) в течение трех лет.

| 2020-02-21T16:44:08+00:00 21 февраля 2020, 18:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss