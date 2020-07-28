В Лондоне прошла мирная акция азербайджанцев против армянской агрессии

До 300 членов азербайджанской общины в Великобритании провели в Лондоне мирную акцию в связи с последней провокацией Армении против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, вначале акция прошла перед лондонским офисом ВВС. Наши соотечественники, используя громкоговорители, скандировали лозунги «Хватит!», «Конец армянской агрессии!» и исполнили Государственный гимн Азербайджана.

Далее участники акции прошли по Трафальгарской площади, перед офисом премьер-министра Великобритании, направившись к зданию парламента на всей протяженности пути скандируя «Мы хотим мира!», «Мы хотим справедливости!», «Карабах — наш, и будет нашим!». Мирные демонстранты привлекли внимание к актам насилия армян против азербайджанцев в Лос-АНджелесе, было заявлено, что важно положить конец таким насильственным провокациям.

Соотечественники провели еще одну акцию перед зданием британского парламента, где акцентируя внимание на азербайджанских реалиях, потребовали положить конец агрессии Армении. Затем участники шествия исполнили песню «Сары гелин».

Для обеспечения безопасности на территорию были привлечены многочисленные сотрудники полиции и представители частных охранных компаний. Перед офисом ВВС группа лиц из армянской общины Великобритании численностью не более 50 человек попытались сорвать акцию, но учитывая численное превосходство азербайджанцев, а также принятые меры безопасности, воздержались от своих намерений.