В Лондоне отреагировали на протесты Украины из-за «тризуба»

Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.

Украинская дипмиссия ранее заявила в Twitter, что «помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно», а любые объяснения по этому поводу считает «неприемлемыми». Посольство потребовало «убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения».