Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену изучения второго языка в школах страны с русского на польский. Об этом политик заявила в эфире радиостанции Znad Wilii, сообщает «Интерфакс».

«Я бы была всеми четырьмя «за» то, чтобы латышский и польский языки были как можно более доступными в качестве второго иностранного», — сказала Шимоните.

По словам политика, сделать польский язык вторым вместо русского не сложно, поскольку в Литве есть польские школы. По мере уменьшения числа учащихся учителя из этих школ смогут преподавать польский в литовских школах.

Она добавила, что ей бы хотелось, чтобы «у детей был выбор лучше», чем русский, который в настоящее время является единственным доступным вариантом из-за отсутствия преподавателей по другим языкам.