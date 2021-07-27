Шяуляйский окружной суд Литвы признал бывшего политика и дипломата Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Во вторник, 27 июля, он приговорен к шести годам лишения свободы. Сам Палецкис, задержанный в октябре 2018 года, отрицает свою вину, заявляя о преследовании по политическим мотивам.

Второй подозреваемый по данному делу, вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, ранее дал признательные показания и освобожден от уголовной ответственности, сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя суда Витаутаса Йончаса. Приговор не является окончательным, он может быть оспорен в Апелляционном суде Литвы. Генеральная прокуратура требовала для Палецкиса наказания в виде девяти лет заключения.

По данным Генпрокуратуры, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018-го Палецкис и Деймантас в составе организованной группы сотрудничали с представителем российских спецслужб и другими гражданами РФ. При этом они за денежное вознаграждение собирали информацию о судьях и прокурорах Литвы, участвовавших в процессе о штурме телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. (DW)