17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским.

Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейнал Гусейнов.

По его словам, В.Алиев и его сын набросились с вилами на полицейских, в результате чего один из сотрудников правопорядка получил телесные повреждения.

Сотрудникам полиции удалось задержать В.Алиева, его сын Руслан скрылся с места происшествия, однако впоследствии был также задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.