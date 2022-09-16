Военнослужащие Таджикистана начали обстрел еще нескольких районов на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — говорится в тексте.

По данным погранведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке границы «продолжает оставаться напряженной». «Военнослужащие ПС ГКНБ, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь», — отмечается в сообщении.

Погранслужба Кыргызстана проинформировала, что утром 16 сентября со стороны Таджикистана начался обстрел киргизских пограничных отрядов в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставы «Самаркандек». Сведений о пострадавших пока не поступало.