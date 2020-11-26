В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса государственного

Член Конституционного совещания Кыргызстана Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального, передает kp.ru.

Общественный деятель объяснил, что молодежь перестала разговаривать на родном языке, поэтому необходимо создавать условия для развития кыргызского языка.

«Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — считает Торалиев.

Остальные языки Торалиев предложил развивать другими законами.

Сейчас в Конституции страны государственным языком является кыргызский язык, а языком межнационального общения — русский.