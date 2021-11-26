В Кыргызстане наблюдается «критическая ситуация» с продовольствием, об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Существующих у нас запасов продуктов питания хватит всего на 90 дней. Мы все еще сильно зависим от импортных поставок продовольствия», — сказал глава Кыргызстана.

Жапаров критически высказался о банках страны, выдававших чиновникам, политикам и бизнесменам льготные кредиты, которые по первоначальному замыслу должны были предоставляться местным фермерам. Он поручил изучить эту ситуацию предметнее.

«Эти кредиты выдаются на срок от одного до трех лет и предназначены для фермеров. Но многие сельхозпроизводители такие кредиты не получают, поэтому земли не вспахивают. Когда нет урожая, возникает угроза продовольственной безопасности. Если орошаемые земли зарастут травой, они ее покосят и продадут, даже картошку посадить не могут или пшеницу. Нам приходится их импортировать», — объяснил Жапаров.