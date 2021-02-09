В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации

Фонд поддержки политики тюркоязычных стран, действующий в Кыргызстане, на русском языке издал книгу под названием «Игры великих держав по созданию армянского государства на территории Азербайджана», сообщили «Зеркало» в НАНА.

По сообщению фонда, авторами книги являются академик Ягуб Махмудов и доцент Гюнтекин Наджафли.

Книга фактами разоблачает вымышленную армянскую историю, сфабрикованную армянскими историками и их покровителями. В публикации также рассматривается политика царской России в XVIII веке по созданию армянского государства на территории Азербайджана.

В произведении отмечается, что в начале XIX века царская Россия начала реализовать политику Петра I по переселению армян на Южный Кавказ – на земли Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому (1828 г.) и Адрианопольскому (1829 г.) договорам, началось массовое переселение армян как из гаджарского Ирана, так и из Османского государства на земли Северного Азербайджана. Для этого здесь вначале претворили политику кровавых расправ. С помощью офицеров армянского и грузинского происхождения, служивших царской России — цициановых, лазарянов, меликянцов, мадатовых, здесь был совершен геноцид мирного азербайджанского населения.

В книге архивными документами царской России, указаниями императора и другими документами неопровержимо доказывается факт переселение армян в XIX веке на земли Северного Азербайджана. В книгу также включены документы и фотоматериалы, разоблачающие армянскую фальсификацию.

Напомним, что ранее также были изданы книги Ягуба Махмудова и Гюнтекина Наджафли «Последствия для региональной безопасности переселения армян на земли Северного Азербайджана» и «Переселение армян на земли Северного Азербайджана в XIX веке – неопровержимая правда истории».