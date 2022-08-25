Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами проложено более 62 км новых путей снабжения в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом.

Надлежащие меры по инженерному обеспечению выполняются с высоким профессионализмом на освобожденных территориях и господствующих высотах.