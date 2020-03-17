В Кремле не согласны с критикой Лукашенко после закрытия границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика, прозвучавшая от главы Беларуси Александра Лукашенко в адрес страны после закрытия границы, была несправедливой, передает Газеты.Ru».

«Мы считаем критику российской стороны в условиях, когда мы все противодействуем коронавирусу, несправедливой», — добавил Песков.

Он уточнил, что вчера, 16 марта, разговор двух политиков не состоялся. «Будет ли разговор сегодня? Я не располагаю такой информацией», — добавил Песков.

По его словам, в настоящее время у президента достаточно напряженный рабочий день.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Президента Беларуси Александра Лукашенко озадачило это решение.

| 2020-03-17T14:32:15+00:00 17 марта 2020, 17:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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