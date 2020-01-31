В Кремле не согласились с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В данном случае мы не согласны», — сказал он.

По его словам, Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны.

Представитель Кремля также выразил сожаление в связи с ситуацией, которая сейчас складывается в этом районе. По его словам, там до сих пор находится большое количество террористов, которые агрессивно проявляют себя в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме.

«Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль глубочайше озабочен этим.

| 2020-01-31T15:36:52+00:00 31 января 2020, 18:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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