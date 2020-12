В Кремле не читали статью в The Lancet о лечении Навального

В Кремле утверждают, что не знакомы с публикацией журнала для медиков The Lancet о ходе лечения известного российского оппозиционера Алексея Навального, который стал жертвой отравления. «Мы медицинские издания не читаем. The Lancet — это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся», — заявил журналистам в пятницу, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отрицательно ответил на вопрос, имеет ли смысл администрации президента РФ запросить конспект и анализ статьи в The Lancet у российских медиков. «Не видим в этом смысла», — сказал Песков.

На сообщение, что информация об отравлении Навального теперь имеется в публичном доступе, Песков заявил, что это не так. «Нет. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента. (DW)