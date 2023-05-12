Министр юстиции Грузии заявил, что Страсбургский суд отказал Саакашвили в отправке на лечение в Польшу.

«Сегодня было обнародовано решение, которым Саакашвили отказано в переводе в Варшаву по делу «Саакашвили против Грузии». Также государству не даны указания о его переводе в другое лечебное учреждение внутри страны», — сказал Рати Брегадзе.

По словам министра, это свидетельствует о том, что «все действия государства в отношении Саакашвили были правильными и соответствовали самым высоким стандартам прав человека».

Один из адвокатов Саакашвили Шота Тутберидзе сказал Netgazeti, что ЕСПЧ не удовлетворил просьбу о временной мере.

Гиули Аласания, мать третьего президента Грузии, заявила, что это только первый этап и такое решение было ожидаемым. Сам Саакашвили написал в FB, что “судебный процесс в Страсбурге будет продолжен”.

Бывший лидер ЕНД Ника Мелия пояснил, что на этом этапе речь шла только о применении временной обеспечительной меры до начала рассмотрения дела по существу.

Защита обещает сделать подробные объяснения позже. (newsgeorgia.ge)