Россия не достигла своей главной цели – оккупации Украины, и готовится к присоединению уже захваченных территорий. Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

«Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единый день голосования», — сказал Скибицкий.

Впрочем, по его словам, те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, как добавил Скибицкий, сейчас в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ.

Насколько всерьез Москва может готовиться именно к присоединению этих регионов Украины? Понятно, что никто в мире этого нового незаконного статуса за ними не признает, как это было и с Крымом в 2014-м. Зачем, какой смысл?

На эти вопросы # согласился ответить Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Это реальный план, который, похоже, уже реализуется Россией, пока неофициально. Во всяком случае они уже назначают своих чиновников для управления оккупированными территориями. Параллельно определяются с процедурами предстоящей аннексии. В частности, по некоторым данным, в так называемых ДНР и ЛНР, и на оккупированной территории Херсонской области уже происходит подготовка к референдумам о присоединении к РФ.

Действительно, почти никто в мире официально этого не признает. Даже ближайшие союзники России не признают так называемые ДНР и ЛНР. А включение в состав России территорий, захваченных военным путем, это опаснейший прецедент. Но Кремль это мало волнует. Путин хочет продемонстрировать в первую очередь россиянам, но и всему миру тоже, что Россия возвращает свои (якобы – В.Ф.) исторические земли. Российский руководитель хочет остаться в истории как «собиратель русских земель», восстанавливающий «величие» Российской империи. И не случайно он сравнивает себя с Петром Первым. Это имперская мания Путина.

Что касается остального мира, то Кремль хочет показать, что для России нет ограничений, и российские власти будут действовать так, как посчитают нужным. При этом в Кремле надеются, что остальной мир де-факто постепенно смирится с аннексией оккупированных территорий, даже если и не будет официально признавать их включение в состав РФ.

Еще один смысл в таких действиях заключается в том, чтобы создать формально-юридический плацдарм перед будущими переговорами с Украиной о прекращении войны. Путин не собирается возвращать оккупированные территории Украины, и сам факт их включения в состав РФ будет использоваться как аргумент о невозможности их возвращения под контроль Украины.

Но Украина не будет соглашаться с подобной логикой, как и в случае с Крымом. Поэтому Украина будет бороться за возвращение оккупированных территорий, в том числе и военным путем.