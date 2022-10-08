Администрация российского президента Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.

Об этом сообщает издание Meduza.

Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с «рекомендациями» Кремля по освещению «хлопка» на переправе. Свои правила администрация Кремля разослала российским СМИ.

Инструкции методички: