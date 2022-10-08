Администрация российского президента Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.
Об этом сообщает издание Meduza.
Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с «рекомендациями» Кремля по освещению «хлопка» на переправе. Свои правила администрация Кремля разослала российским СМИ.
Инструкции методички:
- мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
- подготовка к восстановительным работам уже началась;
- Минтранс «запустил новые логистические маршруты»;
- Керченская паромная переправа уже работает.