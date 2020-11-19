В Конгрессе США приняли резолюцию об антироссийских санкциях из-за Навального

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Стоит отметить, что этот документ носит рекомендательный характер. Законодатели просто выражают свою позицию по данной теме и призывают администрацию к введению антироссийских санкций. Однако исполнительная власть США может игнорировать документы такого рода.

Навального госпитализировали, так как ему стало плохо 20 августа. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. Омские врачи заявляли, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи говорили об отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.