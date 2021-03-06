В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой

Программы производства и закупок американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 стали «полной катастрофой». Об этом 5 марта заявил председатель комитета по делам ВС палаты представителей конгресса США Адам Смит.

«Процесс закупок в Минобороны США за последние 20 лет может быть охарактеризован только как полная катастрофа — в плане происходящего с F-35, LCS (Littoral combat ship — новый корабль прибрежной зоны, <…> бронемашиной, боевыми системами будущих поколений. <…> Мы должны начать работать на этом направлении лучше», — приводитcz слова конгрессмена, который выступал на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

По мнению Смита, комитет, который он возглавляет, должен «зачистить» программы вроде F-35.

«Можно жаловаться на растрату денег, но их уже не вернуть. Теперь мы должны гарантировать, что не растратим больше», — добавил он.

26 февраля издание Forbes сообщило, что высшее руководство ВВС США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут в себе сочетать дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Такое заявление сделал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун — младший. Как уточняет издание, это заявление является негласным признанием того, что программа F-35 Lightning II провалилась.