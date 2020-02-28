В Колумбии трое военных погибли при падении вертолета

По меньшей мере трое военнослужащих колумбийских ВВС погибли в результате падения вертолета в центральной части Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем недалеко от города Бохака (столичный департамент Кундинамарка). Вертолет, на борту которого находились пятеро военнослужащих, вылетел из города Мельгар (департамент Толима) в сторону города Мадрид (Кундинамарка). Через некоторое время после взлета вертолет рухнул в ущелье. Трое членов экипажа погибли на месте, двое получили серьезные травмы. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.(ТАСС)

| 2020-02-28T07:20:03+00:00 28 февраля 2020, 08:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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