В Колумбии трое военных погибли при падении вертолета

По меньшей мере трое военнослужащих колумбийских ВВС погибли в результате падения вертолета в центральной части Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем недалеко от города Бохака (столичный департамент Кундинамарка). Вертолет, на борту которого находились пятеро военнослужащих, вылетел из города Мельгар (департамент Толима) в сторону города Мадрид (Кундинамарка). Через некоторое время после взлета вертолет рухнул в ущелье. Трое членов экипажа погибли на месте, двое получили серьезные травмы. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.(ТАСС)