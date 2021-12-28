В минувший понедельник в Сиане — административном центре китайской провинции Шэньси — было выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за границы, сообщил во вторник Госкомитет здравоохранения КНР.

В субботу прошедшей недели было зафиксировано 155 таких случаев, в воскресенье — 150.

Распространение инфекции внутри города пока не удается сдержать, несмотря на жесткие ограничительные меры, предпринятые властями. Так, отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм вируса выявлен в Сиане. Пока известно о выявлении в стране семи случаев заражения штаммом «омикрон», который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два — в городе Чанше (провинция Хунань), один — городе центрального подчинения Тяньцзине.

Всего за понедельник, как сообщил китайский Госкомздрав, в стране зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса: 27 ввезенных из-за рубежа и 182 внутри страны, из них 180 — в провинции Шэньси.

Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Всего в Китае за время пандемии выявлено 101 тыс. 486 случаев заражения коронавирусом и 4 тыс. 636 летальных исходов. В 2021 году скончался один человек.