В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2744, выздоровели 32 495 человек, всего зафиксировано 78 497случаев заражения, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 тысяч 497 подтвержденных случаев заражения, из больниц выписаны всего 32 тысячи 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тысяч 744 человек.

За сутки было зарегистрировано 29 погибших от вируса, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших.