В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса

Правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян сообщило, что возможное лекарство от коронавируса запущено в производство, передает РИА «Новости».

По заявлению городских властей, лекарство получило официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — указано в сообщении администрации Тайчжоу.

| 2020-02-16T22:36:13+00:00 17 февраля 2020, 09:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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