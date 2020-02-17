В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса

Правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян сообщило, что возможное лекарство от коронавируса запущено в производство, передает РИА «Новости».

По заявлению городских властей, лекарство получило официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — указано в сообщении администрации Тайчжоу.