В Китае приговорили ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — указывается в приговоре.(ТАСС)

| 2019-12-30T09:37:45+00:00 30 декабря 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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