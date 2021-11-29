Суммарный коэффициент рождаемости в КНР составил 8,5 новорожденных на 1000 человек — самом низком уровне этого демографического параметра за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.

Общее число родившихся детей также на рекордно низком уровне с 1961 года. Тогда, из-за голода, вызванного политикой «Большого скачка», жертвами которого стало около 30 млн человек, родилось всего 11 900 000 детей, что на 150 тыс. меньше, чем в 2020 году.

При этом, индекс фертильности (число детей, в среднем родившихся за жизнь у одной женщины) составил около 1,3 — критически мало необходимого для увеличения населения уровня (2,1) и значительно ниже, чем даже в большинстве европейских и латиноамериканских странах.

Эксперты связывают низкие демографические показатели с провалом проведения «политики одного ребенка», а также неспособностью властей предоставить экономические и социальные условия для поднятия уровня жизни населению.

«То, что сделало китайское правительство очень похоже на то, что делало японское (Япония также столкнулась с демографическим кризисом в последние двадцать лет — прим.ред.). И при этом, первое гораздо беднее второго. В то время, как Япония может предоставить своим будущим гражданам бесплатное здравоохранение и доступное образование, то у Китая таких финансовых возможностей нет. Большинство людей хотят себе одного ребенка, как долгое время предлагало им правительство», — сообщил профессор акушерства и гинекологии И Фусянь из Университета Висконсина в Мэдисоне.

В рамках политики «Одна семья — один ребенок», проводимой в КНР с 1980 по 2015 года, жителям КНР не разрешалось иметь более одного ребенка в семье. Иногда женщин, нарушавших закон, могли стерилизовать или заставлять сделать аборт. В связи с тем, что в связи с общественными порядками, наследником мог стать только мальчик, новорожденных девочек часто убивали или отдавали на усыновление, в результате чего возник гендерный дисбаланс. Китайским родителям разрешили иметь двух детей в 2015 году, а в 2021 отказались от лимита на детей вовсе.