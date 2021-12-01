В Китае провели исследования, в результате которых было выявлено антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса, данные опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Отмечается, что молекулу 35B5 удалось выявить у одного из заразившихся коронавирусом, антитело способно нейтрализовывать все существующие штаммы коронавируса. Такое открытие сделали китайские медики под руководством сотрудника университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, профессора Дена Кая.

Антитело открыли в ходе крупномасштабного изучения образцов крови жителей Китая, которые в тяжелой форме переболели коронавирусом. Из них выделили те клетки, которые производят антитела, и стали наблюдать за взаимодействием с разными частицами вируса.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — отметили китайские ученые первые выводы из прошедших опытов.(Газета.Ru)