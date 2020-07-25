В Киргизии умер в тюрьме осужденный пожизненно правозащитник Аскаров

Правозащитник Азимжан Аскаров , приговоренный к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и соучастие в убийстве милиционера во время межэтнических столкновений на юге Киргизии в 2010 году, умер в тюрьме Киргизии, сообщил журналистам его адвокат Валерьян Вахитов.

Известный правозащитник этнический узбек Аскаров в 2011 году был приговорен Верховным судом Киргизии к пожизненному сроку за разжигание межнациональной розни и причастность к линчеванию сотрудника милиции во время межэтнических столкновений между киргизами и узбеками на юге республики в 2010 году. В июле 2016 года по решению комитета ООН по правам человека, который вынес заключение, что Аскаров «подвергался пыткам и жестокому обращению, а также лишен права на справедливое судебное разбирательство», Верховный суд Киргизии отменил свой вердикт и направил дело на новое судебное рассмотрение. Однако в 2017 году Чуйский областной суд Киргизии повторно вынес правозащитнику пожизненный приговор.По словам Вахитова, официальная причина смерти правозащитника пока не озвучена (ria.ru)