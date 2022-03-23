Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания, сообщили в издании.

Согласно информации, Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы. Сообщается, что она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

В издании отметили, что продолжат освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты.