В Казахстане запущено совместное с Россией производство вакцины «Спутник V»

Производство российской вакцины «Спутник V» от коронавируса началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. «Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», — сказал Мамин, подчеркнув особую важность локализации промышленного производства вакцины «Спутник V» в Казахстане.

18 декабря Токаев заявил, что в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавируса — как российской, так и казахстанской, в том числе и на экспорт.