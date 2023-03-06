Сотрудники правоохранительных органов Казахстана пресекли деятельность преступной группировки в Карагандинской области, задержаны 40 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел.

По сведениям ведомства, члены преступного сообщества неоднократно устраивали разборки с применением огнестрельного оружия, нарушая общественный порядок.

«Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывших сотрудников правоохранительных органов и работников охранных организаций», — уточнила пресс-служба.

В ходе спецоперации проведено более 100 обысков, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.