На территории Казахстана недалеко от Алматы сегодня в 09:10 по местному времени (07:10 по бакинскому — ред.) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 9,3 залегал на глубине 10 км в 55 км восточнее Алматы.

Координаты эпицентра: 43,32 градуса северной широты, 77,57 градуса восточной долготы.

По данным сейсмологов, в городе ощущались подземные толчки интенсивностью 2 балла (по шкале МSК-64).(interfax.ru)