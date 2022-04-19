Спецслужбы Казахстана задержали группу лиц по подозрению в шпионаже и госизмене, среди них есть гражданин иностранного государства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «государственная измена», «шпионаж», «незаконное собирание и разглашение государственных секретов».

«Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф «секретно», в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается», — пояснили в пресс-службе КНБ.