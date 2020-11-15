В Карабахе развернули все посты российских миротворцев

Российские миротворцы разместили по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном КарабахеРеспублике, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 15 ноября, передает Газета. Ру.

В военном ведомстве рассказали, что с 10 ноября 2020 года в Карабахе было выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы).

«Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности «Север», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что российские миротворцы в настоящее время осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.