В Йемене при пожаре в центре для мигрантов погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 170 пострадали в результате пожара, который произошел в воскресенье в центре содержания мигрантов в йеменской столице Сане, сообщает региональное отделение Международной организации по миграции (МОМ) по Ближнему Востоку и Северной Африке.
«Глубоко сожалеем о гибели беженцев и охранников в центре содержания мигрантов в результате пожара в городе Сана. Погибли восемь человек, однако, предполагается, что окончательное число жертв будет гораздо выше. Соболезнуем семьям жертв и всем пострадавшим», — говорится на странице организации в Twitter.
Сообщается, что организация оказывает медицинскую помощь более чем 170 пострадавшим, 90 из которых находятся в тяжелом состоянии. Причина пожара до сих пор не установлена.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства. ООН на протяжении семи лет конфликта несколько раз пыталась организовывать переговоры между сторонами в разных государствах, но эти попытки так и не увенчались успехом.