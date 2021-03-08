В Йемене при пожаре в центре для мигрантов погибли восемь человек

«Глубоко сожалеем о гибели беженцев и охранников в центре содержания мигрантов в результате пожара в городе Сана. Погибли восемь человек, однако, предполагается, что окончательное число жертв будет гораздо выше. Соболезнуем семьям жертв и всем пострадавшим», — говорится на странице организации в Twitter

Сообщается, что организация оказывает медицинскую помощь более чем 170 пострадавшим, 90 из которых находятся в тяжелом состоянии. Причина пожара до сих пор не установлена.