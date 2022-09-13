В городе Изюм Харьковской области, с начала апреля по начало сентября находившемся под контролем российских сил, погибли не менее одной тысячи человек, заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге в Media Center Ukraine. «По информации, которой мы владеем, по меньшей мере тысяча местных жителей погибли в результате военных действий, но еще больше людей пострадали, потому что им не оказали своевременную медицинскую помощь», — заявил он. По словам Стрельникова, все медучреждения в Изюме были разрушены россиянами еще в марте, затем они «разворовали все аптеки».

Кроме того, местный депутат со ссылкой на мэра города Валерия Марченко сообщил, что разрушено более 80 процентов всей инфраструктуры города. «Это и частные, и многоквартирные жилые дома и предприятия, государственные учреждения, коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Это правда. К сожалению, город разрушен», — указал он. (DW)