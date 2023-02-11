Очередная волна массовых протестов против политики правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им судебной реформы прошла в субботу вечером в Израиле. Крупнейшая демонстрация, как и в прошлые недели, состоялась возле комплекса правительственных зданий на востоке города, передает корреспондент ТАСС.

Участники шествия вышли на улицы города с израильскими национальными флагами, у многих были плакаты с лозунгами в поддержку демократии. «Израиль — не диктатура!» — постоянно скандировали протестующие. По мнению демонстрантов, планы правительства Нетаньяху реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и, считают митингующие, ведут к узурпации власти.

По данным газеты Haaretz, на акцию протеста в Тель-Авиве в субботу вечером вышли порядка 50 тыс. человек. Параллельно митинги оппозиции проходили и во многих другие городах страны. В частности, в Иерусалиме около 7 тыс. протестующих собрались у резиденции президента Израиля Ицхака Герцога, после чего пошли митинговать к дому премьера Нетаньяху, сообщает издание. Крупная демонстрация прошла также в Хайфе, там на улицы вышли порядка 11 тыс. человек, передает Haaretz.