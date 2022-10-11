После массированной российской атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов лидер израильской партии МЕРЕЦ Захава Гальон первой из израильских политиков выступила с призывом помочь защитить население Украины израильскими системами противоракетной защиты «Кипат Барзель».

«Путин обстреливает ракетами Киев и Львов, улицы пылают. Президент Байден уже определенно сказал: там творится геноцид», — сказала лидер МЕРЕЦ.

«В начале войны Украина просила американцев поставлять им «Кипат Барзель». В Израиле были против. Пришла пора отменить эти возражения. Этого требует совесть, когда в украинских граждан летят иранские снаряды по безумной прихоти кровожадного диктатора», — настаивает Гальон.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид резко осудил сегодня российскую бомбардировку украинских городов. МЕРЕЦ входит в правящую коалицию.

С призывом увеличить помощь Украине обратилась к премьер-министру Лапиду и лидер «Аводы» Мейрав Михаэли. «Нельзя отводить глаза от тяжелых картин атак против гражданского населения. Израиль обязан увеличить помощь обстреливаемым гражданам Украины. Призываю премьер-министра Яира Лапида сделать это. Наше сердце с народом Украины», — заявила Михаэли. (.israelinfo.co.il)