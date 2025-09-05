В случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге буферной зоны, которая будет создана между армиями двух государств. Но это в любом случае будет удаленный мониторинг, тогда как для наблюдения на земле могут быть приглашены миротворцы из третьих стран. Такой план обсуждают военные союзных Украине стран, включая США, рассказали NBC News четыре знающих о нем человека.

Буферная зона будет представлять собой большую демилитаризованную территорию, границы которой пока не определены. Ее охрана могла бы быть поручена военнослужащим одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или даже Бангладеш, рассказали источники NBC. Такая деятельность не будет ограничена сушей, ведь также необходимо, чтобы Россия не мешала экономической деятельности Украины. Поэтому Турция будет отвечать за обеспечение беспрепятственного движения товаров и услуг по Черному морю. Во время войны она уже выступала гарантом в рамках действовавшей год «зерновой сделки», которая позволила Украине возобновить вывоз по морю сельскохозяйственной продукции.

Присутствия американских войск на территории Украины, как и заявлял Дональд Трамп, не предусматривается. Но благодаря своим технологическим возможностям США могут взять на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие разведывательные возможности, предлагают разработчики плана, действующие под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Свои действия США будут координировать с другими странами, также осуществляющими наблюдение.

По словам одного из американских чиновников, на неделе после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске Кейн проинформировал президента о четырех вариантах гарантий безопасности и посоветовал тот, в котором США участвовали бы в максимально возможной степени.

Собеседники NBC не сказали, что Трамп поддержал или отклонил какой-либо из вариантов.

На прошедших в четверг переговорах европейских стран, входящих в «коалицию желающих», и Трампа президент США не дал конкретных обещаний относительно поддержки, которую Пентагон мог бы предоставить в рамках гарантий безопасности Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Вашингтон подготовит такие предложения в ближайшие дни.