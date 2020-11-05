В Италии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 445 человек, общее число жертв эпидемии в стране достигло 40 192.

Как передает РИА Новости, об этом следует из сводки министерства здравоохранения страны.

Также в Италии побит очередной рекорд по числу выявленных заражений COVID-19 за сутки – зафиксировано 34 505 инфицированных. Таким образом, число случаев достигло 824 879.

Накануне сообщалось о 352 жертвах эпидемии и 30,5 тысячи случаях заражения. Предыдущий рекорд по числу заражений был отмечен в субботу, 31 октября, когда выявили более 31 тысячи зараженных коронавирусом.