Бывшая победительница конкурсов красоты, а также первая женщина-главарь неаполитанской мафии Ассунта Мареска умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Женщина, известная по прозвищу Пупетта (Куколка), ушла из жизни в своем доме в Кастелламмаре-ди-Стабия после болезни.

Отмечается, что Мареско получила известность в середине 1950-х годов, расправившись с убийцей мужа. 18-летняя Ассунта была на шестом месяце беременности, когда выследила высокопоставленного члена банды Каморра Антонио Эспозито и застрелила его прямо на улице Неаполя.

На суде она подчеркнула, что не раскаивается и сделала бы это снова.