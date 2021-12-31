Бывшая победительница конкурсов красоты, а также первая женщина-главарь неаполитанской мафии Ассунта Мареска умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.
Женщина, известная по прозвищу Пупетта (Куколка), ушла из жизни в своем доме в Кастелламмаре-ди-Стабия после болезни.
Отмечается, что Мареско получила известность в середине 1950-х годов, расправившись с убийцей мужа. 18-летняя Ассунта была на шестом месяце беременности, когда выследила высокопоставленного члена банды Каморра Антонио Эспозито и застрелила его прямо на улице Неаполя.
На суде она подчеркнула, что не раскаивается и сделала бы это снова.
В тюрьме Куколка родила сына Паскуалино, с которым встретилась через 14 лет. После освобождения Ассунта продолжила участие в криминальной жизни Неаполя и другим ее прозвищем стало Мадам Каморра.
Она сошлась с торговцем оружием и наркотиками Умберто Амматуро, от которого родила двойню.
Позднее Мареску подозревали в причастности к убийству Чиро Галли, члена Новой организации Каморры – конкурирующей группировки, которому она публично бросила вызов в СМИ.
В 1982 году Ассунта и Умберто были арестованы за убийство ученого и неофашиста. Женщина провела за решеткой четыре года. (korrespondent.net)