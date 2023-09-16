При падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что самолет во время тренировочного полета потерпел крушение при посадке. При падении за пределами взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья, пятилетняя девочка погибла, ранения получил ее брат.

В больницу также были доставлены родители детей и пилот упавшего самолета.

Уточняется, что пилоту удалось катапультироваться на небольшой высоте.