В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ

Миланские карабинеры арестовали принявшего ислам итальянца по обвинению в религиозной пропаганде в преступных целях.
Следователи антитеррористического управления карабинеров посчитали 38-летнего мужчину представляющим опасность, поскольку его круг общения «как на национальном, так и международном уровнях состоял из сети людей, занимающихся систематической пропагандой в пользу «Исламского государства» через посты и комментарии в социальных сетях».
Житель Милана стал разделять идеи радикального ислама с 2015 года.
Арестованный под именем «Исса» посещал исламский культурный центр Милана. В ходе расследования выяснилось, что экстремистские идеи он распространял в том числе среди двух подростков из того же учреждения.(РИА Новости)