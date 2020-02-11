В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой

Женщина в состоянии алкогольного опьянения и с симптомами коронавируса сбежала от кареты скорой помощи в испанском Вальядолиде. Об этом пишет Norte de Castilla.

Медиков вызвали работники местного паба, которых напугал кашель с приступами рвоты одной из посетительниц азиатской внешности. Прибывшие на место санитары в спецкостюмах попытались госпитализировать женщину, но она сбежала.

Позднее полиция обнаружила ее дома. Женщину увезли в больницу.

По предварительным данным, анализы на коронавирус оказались отрицательными.