В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой

Женщина в состоянии алкогольного опьянения и с симптомами коронавируса сбежала от кареты скорой помощи в испанском Вальядолиде. Об этом пишет Norte de Castilla.

Медиков вызвали работники местного паба, которых напугал кашель с приступами рвоты одной из посетительниц азиатской внешности. Прибывшие на место санитары в спецкостюмах попытались госпитализировать женщину, но она сбежала.

Позднее полиция обнаружила ее дома. Женщину увезли в больницу.

По предварительным данным, анализы на коронавирус оказались отрицательными.

| 2020-02-11T16:23:03+00:00 11 февраля 2020, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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