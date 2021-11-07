Полиция Ирландии задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании, сообщает местная газета Irish Times.
По данным издания, правоохранители задержали 41-летнего мужчину утром в субботу в графстве Корк. В операции принимали участие до 15 полицейских, которые отвезли мужчину в полицейский участок для допроса.
Мужчина, предположительно, в октябре позвонил представительнице лейбористской партии Британии и угрожал ей убийством. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике.
Как передает местное издание thejournal.ie, полиция Ирландии подтвердила задержание.
«Полиция в Дугласе исполнила ордер на обыск сегодня утром, в субботу, в жилом доме … В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции», — приводит издание заявление представителя ирландских правоохранителей.
Они добавили, что задержанный находится под стражей в участке. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября — через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.(РИА Новости)