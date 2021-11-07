«Полиция в Дугласе исполнила ордер на обыск сегодня утром, в субботу, в жилом доме … В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции», — приводит издание заявление представителя ирландских правоохранителей.