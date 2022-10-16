По меньшей мере четверо заключенных погибли, 61 пострадал в результате пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье в тюрьме Эвин, расположенной в столице Ирана. Об этом в воскресенье сообщило агентство IRNA.

По его данным, погибшие заключенные отравились угарным газом. 10 пострадавшим потребовалась госпитализация, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее агентство проинформировало, что вследствие пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин, пострадали не менее восьми человек.

Огонь вспыхнул в швейном цехе тюрьмы после конфликта между несколькими осужденными, которые отбывают наказание за денежные махинации и воровство, из-за чего возникли беспорядки. Местные власти подчеркнули, что речи о бунте заключенных не идет, ситуация взята под контроль. Они также заявили, что этот инцидент не связан с недавними беспорядками в стране.